Представлен Huawei Pura X View: необычный широкий экран, камеры 200 и 50 Мп, батарея 7000 мА•ч и цена 900 долларов

Продажи стартуют 9 сентября Huawei полноценно представила Pura X View — первый в мире смартфон с широкоэкранным дисплеем.
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