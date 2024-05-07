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Маркиньос: «ПСЖ» не хватило эффективности, мы создали больше «Боруссии». Нельзя от всего отказываться из-за вылета, в начале сезоне никто не верил, что мы пройдем так далеко»

Парижане дважды проиграли «Боруссии» Дортмунд и вылетели из Лиги чемпионов. «Нам не хватало эффективности.

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