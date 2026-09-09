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Царьград

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Page Six: Ток-шоу Джимми Киммела может закрыться через 24 года

Page Six: Ток-шоу Джимми Киммела может закрыться через 24 года

Ток-шоу "Jimmy Kimmel Live!" под угрозой закрытия после 24 лет в эфире. Программа Джимми Киммела, получившая известность благодаря звездным гостям и K-pop выступлениям, может завершиться в мае 2027 года.

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