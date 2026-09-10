Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
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