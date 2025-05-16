Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Лидия Санникова
    Хватит с укрохрюками возиться. Дочищать все русские территории. Им нужна передышка, поэтому и сказки про белого бычка...Бандерастан готов...
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«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»

«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым и член Государственного Совета Российской Федерации, указывает на пробелы в законодательстве и инициирует новые запреты для мигрантов:"Планирую выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о ряде запретов и ограничений, которые будут действовать в отношении трудовых мигрантов, прибывших в Россию.

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