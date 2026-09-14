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Авторадио

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Казачью культуру хотят сделать ближе молодой аудитории

Казачью культуру хотят сделать ближе молодой аудитории

Современные форматы помогают молодёжи по-новому знакомиться с казачьей культурой. Об этом говорили на сессии «Музконтент ПФКИ — когда ценности зажигают» в рамках Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге.

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