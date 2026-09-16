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В Барнауле третьи сутки ищут пропавшего мужчину

В Барнауле третьи сутки ищут пропавшего мужчину

К поиску подключились добровольцы удаленных направлений поискового отряда Поиски пропавшего мужчины в Барнауле / Фото: "ЛизаАлерт" В Барнауле 13 сентября в 19:00 пропал 48-летний Максим Трыков.

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