"Страна.ua": ВСУ ночью не смогли сбить ни одну из российских ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую ночь не смогли сбить ни одну из ракет, выпущенных российскими войсками.
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