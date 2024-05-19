Центр анализа космических снимков откроют в Новосибирске

До конца 2024 года на базе СГУГиТ появится новая специализация.Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) вошёл в программу Роскосмоса по созданию центра компетенций по использованию результатов космической деятельности.
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