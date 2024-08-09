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Новости Тамбова

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Педагог из Рассказова стала победителем Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям"

Педагог из Рассказова стала победителем Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям"

Педагог дополнительного образования Дома детского творчества города Рассказово Наталия Фефелова стала победителем федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям".

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