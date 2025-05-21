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Токарем в России можно заработать больше, чем айтишником

Токарем в России можно заработать больше, чем айтишником

В России немало людей, чьи зарплаты уверенно пересекают планку в 300 тысяч рублей в месяц. Причем, как оказалось, к этому уровню дохода приближаются не только IT-специалисты и финансисты, но и представители рабочих профессий.

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