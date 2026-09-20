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БПЛА атакуют Подмосковье. В Софьино удар пришёлся по складам ООО «Современные Складские Технологии». Производственно-складской комплекс компании состоит из шести корпусов общей площадью 290 тыс.

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