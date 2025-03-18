Пост с русскими традициями в «Русском пабе»

В «Русском пабе» шеф-повар Алексей Семенов подготовил полноценное меню без продуктов животного происхождения в русском стиле, с использованием локальных продуктов, большинство из которых готовят на кухне ресторана.
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