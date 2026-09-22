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Из грязи в арийские князи: зачем "азовец"* Прокопенко превратился в горячего финского парня

Украинская декоммунизация от сносов памятников перешла к фальшивым биографиям. Десоветизаторам оказалось мало переименований улиц в честь калиброванных нацистов и полицаев — они сами захотели стать арийцами.

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