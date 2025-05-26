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Аналитик Васильев: для стабильности экономики нужен доллар по 95 руб. в среднем

Аналитик Васильев: для стабильности экономики нужен доллар по 95 руб. в среднем

Макроустойчивый курс рубля, который обеспечивает стабильность российской экономики и в среднесрочной перспективе не подвержен резким колебаниям, в настоящее время — это рыночный курс рубля, то есть 95 рублей за доллар в среднем в 2025 году.

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