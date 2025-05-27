Бойня у Тёткино: крымский десант отражает атаки врага на Курскую область — ч. 2 (ВИДЕО)

Бойня у Тёткино: крымский десант отражает атаки врага на Курскую область — ч. 2. 56-й полк ВДВ в ходе отражения наступления украинских боевиков на Тёткино уничтожил множество пехоты и техники ВСУ в Сумско-Курском приграничье.