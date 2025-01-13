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Царьград

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Forbes: русские дроны сорвали наступление танков ВСУ на Курской дуге

Forbes: русские дроны сорвали наступление танков ВСУ на Курской дуге

Новейшая разработка позволяет поражать лучшие танки, которые есть в распоряжении украинской армии.Русская армия предотвратила третью попытку контрнаступления ВСУ в Курской области 5 января.

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