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Жара вынуждает консервативных в одежде японцев менять дресс-код

Жара вынуждает консервативных в одежде японцев менять дресс-код

В связи с наступлением в Японии очередного жаркого лета правительство Токио призывает своих сотрудников отказаться от пиджаков и галстуков в пользу шорт, футболок и кроссовок в рамках кампании «Cool Biz» (игра слов — холодный и бизнес), направленной на то, чтобы помочь персоналу справиться с усиливающимся летним зноем и снизить затраты на электроэнергию, пишет 17 июля газета The Asahi Shimbun.

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