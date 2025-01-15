Новые ЦОД стоимостью £14 млрд помогут Великобритании превратиться в ИИ-сверх...

Новые ЦОД стоимостью £14 млрд помогут Великобритании превратиться в ИИ-сверхдержавуВ рамках нового плана британского правительства по развитию ИИ-проектов анонсированы инициативы по созданию ЦОД на общую сумму £14 млрд ($16,96 млрд).
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