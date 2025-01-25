Биологи выяснили, как бактерии обретают устойчивость к антибиотикам

Резистентность бактерий к антибиотикам — одна из наиболее острых проблем медицины. Неправильное или чрезмерное использование антибактериальных препаратов уже привело к тому, что лечить такие заболевания, как туберкулез, пневмония, гонорея и заражение крови, становится трудно (а иногда и вовсе невозможно).
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