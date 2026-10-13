Новости Китая -...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Китая - всё о бизнесе КНР

7 подписчиков

Китайские приложения за рубежом скачали 3,8 млрд раз через App Store

Китайские приложения за рубежом скачали 3,8 млрд раз через App Store

Китайские разработчики обеспечили 4 трлн юаней, что составляет порядка 45 трлн рублей, совокупных платежей и продаж в экосистеме Apple App Store в 2025 году по сравнению с почти 2 трлн юаней, или около 22,5 трлн рублей, в 2020 году.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым