Оперативниками столичной транспортной полиции задержан подозреваемый в поджоге кабины машиниста электропоезда

В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская УТ МВД России по ЦФО поступило сообщение от дежурного по станции о возгорании в головном вагоне электропоезда, находящегося на железнодорожной станции Монино Ярославского направления Московской железной дороги.
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