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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юта» подписала первые соглашения с игроками от имени нового клуба. Контракты новичка получили 2 форварда – швед Норд и немец Луц

Команда завершила все процедуры своего вступления в лигу и получила возможность подписывать игроков.  В понедельник «Юта» объявила о двух подписаниях.

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