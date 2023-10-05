Представлен Toyota 4Runner 2024 — для хороших дорог и бездорожья

Компания Toyota обновляет линейку своих автомобилей, представив Toyota 4Runner 2024 модельного года, которая будет предлагаться в комплектациях SR5, SR5 Premium, TRD Sport, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, Limited и TRD Pro.
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