Безопасность цифровой среды зависит от цепочки сервисов, с которыми взаимодействует приложение. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил первый заместитель председателя Комитета ГД по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин («Единая Россия»), комментируя информацию о масштабной кампании слежки, которую развернула израильская компания Discover-Tech с помощью цифровой рекламы.