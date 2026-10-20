Безопасность цифровой среды зависит от цепочки сервисов, с которыми взаимодействует приложение. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил первый заместитель председателя Комитета ГД по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин («Единая Россия»), комментируя информацию о масштабной кампании слежки, которую развернула израильская компания Discover-Tech с помощью цифровой рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Медведев допустил...
- МЕ Верховный суд раз...
- AB Вучич заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым