Антон Кравец: Дорогие друзья!. Вот и пришли к нам дни с холодным ветром, но яркими красками. Эта осень призывает нас всех...

Дорогие друзья!Вот и пришли к нам дни с холодным ветром, но яркими красками. Эта осень призывает нас всех еще раз подумать о прошлом и настоящем, обязательно сохранить душевную щедрость, поделиться теплотой с теми, кому она, действительно, сейчас нужна.