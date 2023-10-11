Парликов: «Будут фальсификации в отношении долга перед "Газпромом"»

Министр энергетики Виктор Парликов опубликовал в социальных сетях во вторник, 10 октября, пост, в котором прокомментировал информацию в прессе относительно консультации бывшего директора «Нафтогаза», находящегося под следствием в Украине, а также прогнозирует, что следует ждать фальсификаций по поводу долга перед «Газпромом».