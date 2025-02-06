Пивной концерн Carlsberg выручил около $320 млн при продаже "Балтики"

Датский концерн Carlsberg Group получил крупную сумму от продажи своих российских активов.За продажу пивоваренной компании "Балтика" датчане получили 2,3 миллиарда крон, или примерно 320 миллионов долларов.
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