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Сунесс о «Ливерпуле» и 7:0 с «МЮ»: «Во 2-м тайме у них словно был лишний игрок. Это был прежний «Ливерпуль»

Сунесс о «Ливерпуле» и 7:0 с «МЮ»: «Во 2-м тайме у них словно был лишний игрок. Это был прежний «Ливерпуль»

Грэм Сунесс оценил победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в АПЛ. «Ливерпуль» показал поистине солидную игру.

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