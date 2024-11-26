В России отреагировали на массированную атаку дронов ВСУ

Карасин: ВСУ интенсивно используют дроны для того, чтобы держать РФ в напряжении Вооруженные силы Украины (ВСУ) интенсивно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для того, чтобы держать Россию в напряжении, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.