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В России отреагировали на массированную атаку дронов ВСУ

В России отреагировали на массированную атаку дронов ВСУ

Карасин: ВСУ интенсивно используют дроны для того, чтобы держать РФ в напряжении Вооруженные силы Украины (ВСУ) интенсивно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для того, чтобы держать Россию в напряжении, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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