Мариан: «Через несколько недель Совет по конкуренции объявит важные решения»

Совет по конкуренции должен завершить расследования важных дел, касающихся антиконкурентной практики, заявил председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан в эфире передачи Indicator economic.
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