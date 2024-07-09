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Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ, есть пострадавшие и разрушения

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ, есть пострадавшие и разрушения

Шебекинский городской округ снова оказался под ударом Вооруженных сил Украины. Предварительно, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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