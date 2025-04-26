SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

139 подписчиков

Голкипер «Сан-Хосе» Аскаров оформил шатаут в первой игре плей-офф АХЛ

Голкипер «Сан-Хосе» Аскаров оформил шатаут в первой игре плей-офф АХЛ

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров, выступающий за фарм-клуб «акул» в АХЛ «Сан-Хосе Барракуда», оформил шатаут в первой игре плей-офф АХЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх