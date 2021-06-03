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Мигранты с мачете устроили потасовку в центре Лондона

Мигранты с мачете устроили потасовку в центре Лондона

Мигранты устроили потасовку в лондонском Гайд-парке посреди бела дня на глазах десятков горожан.  СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Мигранты с мачете устроили потасовку в центре Лондона Толпа выходцев из африканских стран с мачете в руках преследовала подростка.

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