Мигранты устроили потасовку в лондонском Гайд-парке посреди бела дня на глазах десятков горожан. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Мигранты с мачете устроили потасовку в центре Лондона Толпа выходцев из африканских стран с мачете в руках преследовала подростка.