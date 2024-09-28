Следователи продолжают устанавливать сумму ущерба по делу о поставках некачественных сухпайков

Следователи продолжают работу над тем, чтобы установить точную сумму ущерба, нанесенному государству в рамках дела о поставке некачественных сухпайков по контракту с Министерством обороны, сообщает РИА Новости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии