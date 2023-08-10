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Daily Mail: эксперименты NASA в космосе могут привести к катастрофе

Daily Mail: эксперименты NASA в космосе могут привести к катастрофе

Эксперимент NASA по изменению траектории движения потенциально опасных для Земли космических объектов признан успешным, но ученые утверждают, что последствия подобного вмешательства могут привести к катастрофе, передает британская газета Daily Mail.

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