Депутат Соболев призвал готовить армию России к отражению агрессии из Европы

Виктор Соболев, генерал-лейтенант и член комитета Государственной думы по обороне, выразил мнение о необходимости усиления ВС России для противодействия потенциальной агрессии со стороны европейских государств, передает NEWS.
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