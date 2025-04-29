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Депутат Соболев призвал готовить армию России к отражению агрессии из Европы

Виктор Соболев, генерал-лейтенант и член комитета Государственной думы по обороне, выразил мнение о необходимости усиления ВС России для противодействия потенциальной агрессии со стороны европейских государств, передает NEWS.

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