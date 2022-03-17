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Кучеров набрал 1+1, прервав серию без очков из 3 игр. У него 32 балла в 25 матчах

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в игре чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:1).

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