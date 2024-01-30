Дело бывших топ-менеджеров компании рассмотрят заново, если разрешит кассация

Как стало известно “Ъ”, в Лефортовском суде Москвы состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров объединяющего пакет популярных телеканалов АО «Телекомпания “Стрим”» Александра Лаврова и Анатолия Зяблицкого.
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