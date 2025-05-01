США и Украина подписали соглашение об ископаемых и создали совместный фонд

США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов.
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