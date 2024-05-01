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Киммих о 2:2 с «Реалом»: «Бавария» играла лучше, у нас были более явные голевые моменты» 

«Думаю, мы играли лучше и у нас были более явные голевые моменты. Конечно, досадно, что соперник сравнял счет с пенальти.

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