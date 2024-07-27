В Израиле призвали начать войну с «Хезболлой»

Израилю необходимо начать войну с ливанской шиитской организацией «Хезболла». С соответствующим призывом выступил глава министерства национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, его слова передает издание Times of Israel.
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