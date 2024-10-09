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Депутат Красов: ответ на удары дальнобойным оружием затронет не только Украину

Депутат Красов: ответ на удары дальнобойным оружием затронет не только Украину

Ответ Москвы на возможные удары западным дальнобойным оружием по России затронет не только Украину. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с "Лентой.

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Владимир Соловьев
Зачем заранее сотрясать воздух?  Понадобится - ответим по полной!
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