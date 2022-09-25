Андрей Кириленко: «Все иностранные коллеги состоят с нами в прекрасных отношениях и понимают, что наше отстранение – это исключительно политический момент»

Президент РФБ Андрей Кириленко в эфире «Матч ТВ» заявил, что сейчас не стоит начинать разговор о возвращении российского спорта на международный уровень, но отметил, что поддерживает хорошие отношения со всеми коллегами в международных организациях.
Президент РФБ Андрей Кириленко в эфире «Матч ТВ» заявил, что сейчас не стоит начинать разговор о возвращении российского спорта на международный уровень, но отметил, что поддерживает хорошие отношения со всеми коллегами в международных организациях.
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