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Андрей Кириленко: «Все иностранные коллеги состоят с нами в прекрасных отношениях и понимают, что наше отстранение – это исключительно политический момент»

Президент РФБ Андрей Кириленко в эфире «Матч ТВ» заявил, что сейчас не стоит начинать разговор о возвращении российского спорта на международный уровень, но отметил, что поддерживает хорошие отношения со всеми коллегами в международных организациях.

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