Китай создаст национальный фонд управления венчурным капиталом

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Китай в ближайшем будущем создаст национальный фонд управления венчурным капиталом с целью содействия развитию инновационной деятельности, сообщил в четверг глава Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе.
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