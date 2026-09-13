Вилка микроволновки всегда в розетке: 3 предпосылки пересмотреть эту пользующуюся популярностью привычку

Возгорание «в режиме ожидания» и доп расходы – вот стоимость, которую рискует заплатить любой, кто держит микроволновку присоединенной к электросети 24/7.
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