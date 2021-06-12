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Депутат и журналист рассказали, что их не пустили на матч Евро-2020 в Петербурге. Оба связали запрет с акциями в поддержку Навального

Депутат Максим Гонгальский и журналист Максим Пахомов рассказали, что им отказали в доступе на матч Россия — Бельгия на стадионе «Газпром Арена».

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Евгений Натесов
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