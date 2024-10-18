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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Тест на правду. Можно ли обмануть полиграф и как он помогает раскрывать преступления?

Тест на правду. Можно ли обмануть полиграф и как он помогает раскрывать преступления?

Специалист-полиграфолог из Следственного комитета по Алтайскому краю Сергей Колупаев рассказал amic.ru, как выводят на чистую воду убийц и педофилов Алтайские убийцы, насильники, коррупционеры – многих из них удалось вывести следователям на чистую воду благодаря тестированию на полиграфе.

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