Тест на правду. Можно ли обмануть полиграф и как он помогает раскрывать преступления?

Специалист-полиграфолог из Следственного комитета по Алтайскому краю Сергей Колупаев рассказал amic.ru, как выводят на чистую воду убийц и педофилов Алтайские убийцы, насильники, коррупционеры – многих из них удалось вывести следователям на чистую воду благодаря тестированию на полиграфе.