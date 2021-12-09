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Российская драма «Разжимая кулаки» вошла в лонг-лист «Оскара»

Российская драма «Разжимая кулаки» вошла в лонг-лист «Оскара»

Российская драма «Разжимая кулаки» вошла в лонг-лист «Оскара»Американская киноакадемия внесла фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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