Российская драма «Разжимая кулаки» вошла в лонг-лист «Оскара»Американская киноакадемия внесла фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».