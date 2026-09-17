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Тухель о полуфинале ЧМ: «После момента у ворот Англии перед водопоем я подумал: «Нам не выстоять». Аргентина играла по схеме 3-1-6. Не стал бы менять тактику, будь наша игра стабильной»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился размышлениями о полуфинальном матче ЧМ-2026 против Аргентины (1:2) и об изменениях в тактике команды по ходу второго тайма при счете 1:0.

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